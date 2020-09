Business news: Francia, Total si allea con fondo Macquarie per eolico offshore in Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo petrolifero francese Total ha annunciato che si unirà al fondo di investimenti australiano Macquarie nell'ambito di un piano che prevede "cinque progetti eolici offshore" nelle acque della Corea del Sud. "Il nostro ingresso nell'eolico offshore galleggiante in Corea del Sud è in linea con la nostra strategia di sviluppo redditizio delle energie rinnovabili nel mondo e contribuisce alla nostra ambizione di raggiungere la neutralità delle emissioni di CO2 entro il 2050", ha detto Patrick Pouyanné, presidente di Total, spiegando che il gruppo è "particolarmente ben posizionato per contribuire allo sviluppo di questa nuova tecnologia in Corea del Sud". (Frp)