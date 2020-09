Referendum: Orlando (Pd), non è cedimento a populismo passare da 630 a 500 senatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel passare da 630 senatori a 500 io questo cedimento al populismo non lo riesco a vedere. Ma chi pensa di votare 'no' non va demonizzato". Lo ha affermato il vice segretario del Partito democratico, Andrea Orlando, nel corso di un dibattito organizzato alla Festa dell'unità del partito in corso a Modena. "Non vedo questo grande peggioramento legato ad una riduzione" ma di certo va "accompagnata con altre cose", ha aggiunto sottolineando che il modo in cui "si argomenta il 'no' in aree del centrosinistra" sembra quello "di apprendisti stregoni". (Rin)