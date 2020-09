Usa: governo mette in vendita 6 mila acri di foresta in Alaska

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti di venerdì ha proposto una vendita che consentirebbe il disboscamento di migliaia di acri della foresta nazionale di Tongass, in Alaska, che secondo i critici esacerberà il cambiamento climatico e danneggerà gli habitat della fauna selvatica. Lo riporta il sito "The Hill". Il Servizio Forestale ha proposto di permettere all'industria del legname di abbattere alberi fino a oltre 6 mila acri di foresta. L'accordo include più di 5 mila acri di quella che è conosciuta come foresta a "vecchia crescita", contenente alberi più vecchi che contribuiscono con la loro fotosintesi a combattere il cambiamento climatico. La Tongass National Forest è un importante bacino di assorbimento del carbonio, il che significa che i suoi alberi assorbono il carbonio dall'atmosfera, mitigando gli impatti del il surriscaldamento dell'atmosfera.(Nys)