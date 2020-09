Business news: Romania, titoli di Stato in valuta locale inclusi nell'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I titoli di Stato in valuta locale della Romania, Colombia e Perù sono stati inclusi, dal primo settembre, nell'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate, uno degli indici globali più seguiti dai gestori di fondi obbligazionari. Lo riferisce la Borsa di Bucarest (Bvb) con un comunicato. Secondo Bloomberg, a seguito di questa decisione, un numero di 39 obbligazioni con un valore di mercato di 138,5 miliardi di dollari rappresenterà l'equivalente dello 0,2 per cento del Global Aggregate Index e dello 0,5 per cento del Global Treasury Index. "Ciò significa che, nel prossimo periodo, i fondi passivi che seguono questo indice dirigeranno una parte dei loro investimenti verso i titoli di Stato denominati in lei (moneta locale in Romania). Secondo i calcoli di Bloomberg, gli analisti si aspettano che 1,4 miliardi di dollari vadano ai titoli di Stato romeni denominati in lei. Indirettamente, questo influenzerà probabilmente le quotazioni dei titoli di Stato quotati alla Borsa di Bucarest", stima la Bvb. Nel settembre dello scorso anno, l'agenzia Ftse Russell, leader mondiale nella classificazione degli indici di borsa, ha deciso di promuovere il mercato dei capitali rumeno dallo status di mercato di confine a quello di mercato emergente. La decisione entrerà in vigore con la revisione semestrale di settembre 2020. (Rob)