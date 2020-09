Serbia-Kosovo: Casa Bianca, oggi firma accordi fra Vucic e Hoti alla presenza di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Avdullah Hoti firmeranno oggi alcuni documenti durante il loro incontro a Washington. Lo ha reso noto la Casa Bianca tramite un comunicato. Sarà presente alla cerimonia anche il presidente statunitense Donald Trump. Non è stato però reso noto il contenuto dei documenti che verranno siglati dai leader di Serbia e Kosovo. Le delegazioni provenienti dai due paesi balcanici sono a Washington per un vertice di due giorni. Secondo il ministro del Lavoro serbo Zoran Djordjevic, le parti stanno discutendo di progetti infrastrutturali, commercio e libero flusso di merci, capitali e persone. Vucic ha sottolineato che il riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia non è all'ordine del giorno dei negoziati. (segue) (Nys)