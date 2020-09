Terremoto: volpe e tesori recuperati nella chiesa di Sant'Agostino ad Amatrice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche una volpe tra le macerie della canonica di Sant’Agostino di Amatrice distrutta dal terremoto del 2016. Il giovane esemplare di volpe aveva ricavato una tana tra i detriti della struttura religiosa in cui, prima del sisma, era stata allestita una mostra d'arte sacra. Una tana di tutto rispetto considerando i tesori che la arricchivano e che sono stati recuperati in questi giorni da un intervento dei vigili del fuoco, l’Ufficio del Soprintendente Speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e la Soprintendenza archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti. Si tratta per lo più di paramenti e vasi sacri, suppellettili liturgiche, statue e dipinti devozionali che vanno dal XVII al XIX secolo. Le operazioni sulle macerie si sono rese necessarie non solo per il completamento della fase conoscitiva del complesso, ma anche per l’attuazione di ulteriori ed eventuali presidi per la cantierizzazione in sicurezza ai fini della ricostruzione e del restauro della adiacente la chiesa. Tra i beni più rappresentativi recuperati in queste ultime ore si segnala il reliquiario a ostensorio contenente un’importante reliquia di San Giuseppe da Leonessa, il frate cappuccino morto nel 1612 nel convento di Amatrice dove fu inizialmente seppellito, che rappresenta non solo un oggetto di grande devozione ma anche un bene fortemente identitario per il territorio. (segue) (Rer)