Francia: Renault nomina Maure vice-presidente esecutivo responsabile del risanamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica francese Renault ha annunciato la nomina di Nicolas Maure nel ruolo di vice-presidente esecutivo responsabile, con l'incarico di supervisionare "il risanamento della performance e il ritorno a un livello soddisfacente di redditività entro il 2022". "In stretta collaborazione con i marchi e con l'insieme delle funzioni del gruppo ci sarà la responsabilità di proporre e pilotare un piano di azioni che punta da una parte a una riduzione importante dei nostri costi fissi e variabili, e dall'altra parte la generazione di redditi e di cash", ha affermato l'amministratore delegato, Luca de Meo, in un comunicato. Entrato in Renault nel 2000, Maure è stato presidente del marchio Dacia e della società russa Avtovaz, che fa capo al gruppo francese. Dal 2018 era alla guida delle operazioni del gruppo nella regione dell'Eurasia. Il suo incarico comincerà ufficialmente l'8 settembre. (Frp)