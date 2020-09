Usa: Biden, QAnon è "pericolosa" e chi ci crede si deve far curare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha denunciato la teoria della cospirazione di QAnon come "bizzarra" e "imbarazzante" venerdì, suggerendo a coloro che la sostengono di cercare un trattamento psichiatrico. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Sono stato un grande sostenitore della salute mentale", ha detto Biden. "Raccomanderei alle persone che ci credono di approfittare, finché esiste ancora, dell'Affordable Care Act". Parlando a un evento della campagna elettorale a Wilmington, Delaware, Biden ha detto che il fenomeno QAnon è stato umiliante per il paese, e ha accusato il presidente Donald Trump di non averlo denunciato. Secondo la narrazione di QAnon una cabala di pedofili sta corrompendo il governo federale e ostacolando il presidente. I sostenitori vedono Trump come una figura messianica che lotta contro il famigerato "Stato profondo". La totalità della stampa locale la ritiene la teoria di QAnon una serie di menzogne e l'Fbi tiene sotto controllo i gruppi che la diffondono. (Nys)