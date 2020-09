Coronavirus: arcivescovo di Milano Delpini, qui troppi morti e troppi malati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lombardia è una terra ferita duramente dalla pandemia. Lo ha detto l’arcivescovo di Milano Mario Delpini in occasione della messa da requiem di Verdi in memoria delle vittime della pandemia, eseguita da coro e orchestra della Scala in Duomo, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Milano presenta questa sera le sue ferite. Perché la città e questa terra lombarda sono state ferite, duramente provate da questa pandemia e dalla drammatica situazione che si è creata. Questa terra porta qui stasera le sue ferite, i suoi troppi morti, i troppi malati”, ha esordito Delpini. “Questa terra - ha poi aggiunto l’arcivescovo - esprime questa sera anche la sua fierezza. Perché questa terra lombarda e questa città sa raccogliere le forze e far fronte”. (segue) (Rem)