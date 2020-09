Coronavirus: arcivescovo di Milano Delpini a Mattarella, grazie per vicinanza a terre più tribolate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo saluto in occasione della messa da requiem di Verdi in memoria delle vittime della pandemia, eseguita da coro e orchestra della Scala in Duomo, l’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha ringraziato per la sua presenza il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Milano è grata per questo evento. È grata al Teatro della Scala, alla Veneranda Fabbrica del Duomo, all’amministrazione comunale, a tutte le autorità e competenze che hanno reso possibile questo evento. È grata soprattutto a lei, signor Presidente - ha detto Delpini rivolto al capo dello Stato - perché la sua presenza esprime stasera, come ha già fatto in molte altre occasioni, di essere vicino alla gente e alle terre più tribolate, di avere una parola sapiente, incoraggiante, capace di creare consenso”. “Grazie, signor Presidente, grazie, signor sindaco, grazie a tutti”, ha concluso l’arcivescovo. (Rem)