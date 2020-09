Bolivia: procura generale denuncia Morales presso la Corte penale internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura generale della Bolivia ha presentato oggi una denuncia presso la Corte penale internazionale (Cpi) contro l'ex presidente Evo Morales per il delitto di lesa umanità come presunto istigatore delle proteste e del blocco dell'approvvigionamento alle strutture sanitarie occorse lo scorso mese di agosto nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Secondo la procura Morales sarebbe quindi responsabile di almeno 40 decessi per la mancanza di ossigeno che sarebbe occorsa in diversi ospedali del paese durante i 12 giorni di blocco delle comunicazioni stradali ad opera dei movimenti sociali e dei sindacati affini al Movimiento al Socialismo (Mas). La denuncia è stata presentata anche nei confronti del segretario del sindacato degli Operai (Central obrera boliviana - Cob), Juan Carlos Huarachi, come principale esecutore e responsabile diretto dei blocchi. Nel documento reso pubblico oggi la giustizia boliviana chiede quindi alla Cpi di avviare un'inchiesta per determinare le responsabilità dei fatti denunciati e penare i responsabili. (segue) (Bua)