Coronavirus: Usa, studio prevede oltre 410 mila morti nel 2020

- Potrebbero essere oltre 410 mila i morti negli Stati Uniti a causa del Covid-19 entro la fine di quest'anno. Lo prevede l'Institute for Health Metrics and Evaluation dell'Università di Washington (Ihme), citato per i suoi studi anche dalla Casa Bianca. Finora, secondo i dati aggiornati dalla Johns Hopkins University, negli Stati Uniti sono morte oltre 186 mila persone a causa del nuovo coronavirus. Nello scenario peggio delineato dal modello dell'Ihme il numero dei morti potrebbe salire fino a 620 mila, se gli Stati dovessero allentare le restrizioni che servono a contenere la diffusione del virus. "Il peggio deve ancora venire" ha avvertito il direttore dell'Ihme, Christopher Murray, parlando con i giornalisti. Nel terzo scenario previsto, il migliore, le morti sarebbero meno di 290 mila nel 2020. (Nys)