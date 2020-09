Usa: Trump, non so cosa è successo con l'avvelenamento Navalny

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non si esprime sul sospetto avvelenamento di Alexey Navalny, l’attivista russo che, secondo la Germania, è stato vittima di un attacco del Novichok. Lo riporta l'emittente "Abc" su Twitter. In una conferenza stampa alla Casa Bianca, Trump ha detto: "Non so esattamente cosa è successo. Penso che sia una tragedia". Il presidente ha poi rivolto le sue critiche nei confronti della Cina, spiegando che i giornalisti dovrebbero parlarne molto di più anziché chiedere della Russia. (Nys)