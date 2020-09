Regionali: Zingaretti (Pd), disperdere il voto vuol dire far vincere le destre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in un messaggio pubblicato su Facebook ha voluto sottolineare che "la base del Movimento 5 stelle ha votato e dopo molti anni ha dato un’indicazione chiara: unità per fermare le destre. Non sempre è stato possibile, ma la situazione attuale è chiara. Nei sistemi maggioritari a turno unico, come le presidenziali per le regioni, o si sta di qua o si sta di là, disperdere il voto vuol dire far vincere le destre. Non disperdiamo i voti. Mobilitiamoci", l'appello lanciato dal segretario. (Rin)