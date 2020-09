Usa: Biden annuncia di essersi sottoposto a un test per il coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alle presidenziali statunitensi, Joe Biden, oggi ha rivelato di essersi sottoposto a un test per il coronavirus e ha annunciato che continuerà a farlo periodicamente. Lo riporta il sito "Politico". L'ex vicepresidente, 77 anni, lo ha dichiarato durante un evento della campagna elettorale a Wilmington, in Delaware. È la prima volta che Biden parla della sua storia relativa ai test, anche se non ha detto il risultato. Il presidente Donald Trump ha ripetutamente deriso Biden per le sue precauzioni contro il coronavirus, e il suo team lo ha soprannominato "Biden che si nasconde" per aver fatto campagna elettorale da casa sua. Durante un evento della campagna elettorale, ieri sera, Trump ha deriso Biden per aver indossato una mascherina, dicendo che le maschere danno all'ex vicepresidente "un senso di sicurezza". "Se fossi uno psichiatra, direi che questo ragazzo ha dei grossi problemi", ha detto Trump. Biden ha risposto a queste osservazioni oggi dicendo che segue semplicemente le linee guida dei funzionari della sanità pubblica. "E' difficile rispondere a qualcosa di così idiota", ha detto Biden. (Nys)