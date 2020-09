Usa: "Fox News" conferma frasi di Trump sugli "idioti" morti in guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche l'emittente "Fox News" conferma lo scoop della rivista "The Atlantic" sugli insulti del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ai veterani della seconda guerra mondiale. Secondo quanto scrive la giornalista di "Fox" Jennifer Griffin su Twitter, due ex funzionari dell'amministrazione Trump avrebbero detto che il presidente ha denigrato i veterani e non ha voluto onorare i morti di guerra statunitensi al cimitero di Aisne-Marne, vicino Parigi. Secondo un ex alto funzionario dell'amministrazione Trump ascoltato da "Fox", Trump avrebbe definito la guerra del Vietnam "stupida" e "chiunque ci sia andato era un babbeo". L'ex funzionario avrebbe sentito il presidente parlare dei veterani in questo modo: "Cosa ci guadagnano? Non guadagnano nulla". Secondo Griffin, le fonti avrebbero confermato l'odio profondo di Trump per John McCain, suo ex rivale del Partito repubblicano ed eroe di guerra, scomparso due anni fa, e la sua indifferenza per le questioni patriottiche e la storia nazionale. (Nys)