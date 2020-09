Serbia-Kosovo: Ue, Usa ci hanno informato dell'incontro alla Casa Bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno informato l'Unione europea dell'agenda dell'incontro in corso a Washington tra il presidente serbo Aleksandar Vucic e del premier kosovaro Avdullah Hoti. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "I nostri partner statunitensi ci hanno informato dell'agenda dell'incontro che si sta svolgendo negli Usa e delle sue modalità", ha detto. Stano non ha rilasciato commenti sull'incontro in quanto "è stato organizzato dai nostri partner americani" che "non fanno parte del Dialogo facilitato dall'Ue" tra Belgrado e Pristina. Stano ha spiegato che l'Ue vede questi incontri come sforzi complementari per la normalizzazione dei rapporti tra i due paesi e ha ricordato che l'Ue saluta con favore "qualsiasi sforzo che faciliti la normalizzazione dei rapporti". (segue) (Beb)