Serbia-Kosovo: ministro Esteri Dacic, accordo alla Casa Bianca non risolve questione kosovara

- L’accordo firmato oggi dai leader di Serbia e Kosovo dimostra che la questione di Pristina non è stata risolta. E’ questo il commento del ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, sull’accordo per la normalizzazione dei rapporti economici raggiunto oggi alla Casa Bianca dal presidente serbo Aleksandar Vucic e del premier kosovaro Avdullah Hoti. "Non c'è nulla riguardo allo status, né qualche dimensione di politica estera, penso solo che una parte si riferisca a questioni importanti per gli Stati Uniti e la Serbia è già membro dell'alleanza per la lotta contro lo Stato Isamia", ha aggiunto Dacic parlando all’emittente televisiva “Pink”. "Abbiamo dimostrato che la questione del Kosovo non è stata risolta. Questa è la prima volta che la questione dello status del Kosovo viene lasciata per ulteriori colloqui", ha sottolineato il capo della diplomazia di Belgrado. (Seb)