Regno Unito: governo nomina consigliere per il commercio ex primo ministro australiano Tony Abbott

- Tony Abbott, ex primo ministro australiano noto alle cronache per le sue controverse posizioni in materia di diritti delle donne, della comunità lgbt e sul cambiamento climatico, è stato ufficialmente nominato consigliere per il commercio da parte del governo britannico. Abbott ricoprirà il ruolo a titolo gratuito. Il suo nome era stato oggetto di numerose polemiche per le sue posizioni negazioniste del cambiamento climatico ed estremamente reazionarie in materia di diritti civili, ma in mattinata il primo ministro britannico Boris Johnson aveva specificato che, nonostante lui non condividesse tali posizioni, Abbott rimaneva un "grande esperto di commercio internazionale", e la sua vasta esperienza come ex primo ministro di una nazione come l'Australia sarebbe stata estremamente valevole per il Regno Unito. Abbott non prenderà parte ai negoziati per la Brexit in corso in queste settimane (e momentaneamente in stallo), ma presiederà il nuovo "Ufficio del Commercio" (Board of Trade), incaricato di consigliare i ministri del governo e le aziende private sull'argomento.(Rel)