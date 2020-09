Brasile: case automobilistiche hanno tagliato 4.100 posti nel corso della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moraes sottolinea che fin dalla metà di aprile le aziende stanno adottando misure quali riduzione degli orari di lavoro, ferie collettive, sospensioni temporanea del contratto di lavoro e cassa integrazione per mitigare gli effetti di crisi, ma il problema persiste. "È molto probabile che il settore affronterà una riduzione del suo personale nel prossimo futuro". Ad agosto la produzione di automobili, veicoli commerciali leggeri, autocarri e autobus ha raggiunto le 210.900 unità, con un aumento del 23,6 per cento rispetto a luglio. Tuttavia rispetto ad agosto del 2019 il calo è del 21,8 per cento. Nei primi otto mesi dell'anno la contrazione della produzione è pari al 44,8 per cento. (segue) (Brb)