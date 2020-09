Brasile: case automobilistiche hanno tagliato 4.100 posti nel corso della pandemia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da gennaio ad agosto, le esportazioni sono diminuite del 41,3 per cento, a 176.700 unità. Oltre alla pandemia, la crisi economica nel più grande mercato di consumo di veicoli brasiliani, l'Argentina, continua a influenzare il segmento. Secondo Anfavea, le spedizioni nel paese confinante sono diminuite del 44 per cento nell'anno. "Tutti i mercati in America Latina stanno impiegando molto tempo per riprendersi, abbiamo registrato un calo in generale", afferma Moraes. (Brb)