Terremoto: volpe e tesori recuperati nella chiesa di Sant'Agostino ad Amatrice (2)

- L’intervento si è appena concluso, e ha visto anche il salvataggio da parte dei carabinieri forestali di Amatrice della giovane volpe che rischiava di rimanere schiacciata da frane dei detriti. Le operazioni sono state possibili grazie all’opera dei vigili del fuoco di Rieti, insieme al personale dei Gos (Gruppi operativi speciali della Direzione regionale del Lazio) coordinati dalla Direzione per l’emergenza del Ministero dell’Interno che si sono avvalsi anche di un nuovissimo automezzo pesante con cabina pressurizzata. Alle operazioni di recupero dei beni culturali hanno collaborato i carabinieri del comando Tutela patrimonio culturale – task force unite 4 Heritage (Caschi Blu della Cultura) e i funzionari del Mibact in sinergia con la Diocesi di Rieti e con il Comune di Amatrice che hanno agevolato non poco le operazioni anche sotto il profilo logistico. La soddisfazione di aver recuperato una quantità di beni superiore a quanto si sperava inizialmente si associa al risultato ottenuto grazie alla sintonia e all'impiego delle specifiche competenze e dei mezzi messi a disposizione dei soggetti coinvolti. (Rer)