Coronavirus: Sangalli (Confcommercio), Milano ricorda dolore per trovare nuova normalità

- "Il Covid resta un'emergenza complessa e preoccupante ed è importante che Milano ricordi le sue ferite e il suo dolore provocati da questa pandemia globale". Lo osserva in una nota il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, in occasione della messa da requiem di Verdi in memoria delle vittime della pandemia, eseguita da coro e orchestra della Scala in Duomo. "Un grazie riconoscente, dunque, a nome del mondo delle imprese, a tutte le istituzioni, religiose e laiche che hanno reso possibile l'evento in Duomo alla presenza del Presidente Sergio Mattarella", dichiara Sangalli. "Imprese - prosegue - portate avanti da donne e uomini che spesso si sono impegnati in prima linea per combattere il virus e con i loro collaboratori hanno garantito a Milano e al Paese i servizi essenziali. Una disponibilità generosa che non si spiega solo con la convenienza, perché, quando è in gioco la vita e la salute, l'interesse economico perde forza. E non va dimenticato anche il senso di responsabilità dei tantissimi imprenditori che hanno fermato le loro attività durante il lockdown con il rischio di chiusura definitiva delle imprese". "A partire dal contributo straordinariamente coraggioso di medici, infermieri e volontari, questa emergenza drammatica ha generato un patrimonio di energie morali, come ha ricordato il Presidente Mattarella, che sarà fondamentale per ritrovare la via della 'nuova normalità", conclude il presidente di Confcommercio e della Camera di commercio di Milano Monza Brianza e Lodi. (com)