Coronavirus: Sala, Milano pronta a partecipare a costruzione nuova normalità

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, in occasione della messa da requiem di Verdi in memoria delle vittime della pandemia, eseguita da coro e orchestra della Scala in Duomo, ha portato il suo saluto ai presenti, primo fra tutti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, spiegando il senso di una “serata dominata dallo strazio della perdita, ma anche dalla volontà comune di segnare una nuova strada per la nostra comunità”. “La tragedia del Covid-19 ha fatto giustizia di buona parte delle nostre illusioni. Eravamo convinti, a torto, che lo schermo della tecnologia e del progresso scientifico ci avessero messo definitivamente al riparo dal pericolo di una pandemia. Ed è proprio per questa illusione che il nostro mondo si è trovato così impreparato di fronte a questo virus, che rappresenta l'ennesimo avvertimento che la natura ci invia per ricordarci l'obbligo morale di scelte più rispettose della vita e dei suoi valori”, ha detto Sala. “Lo strazio per le morti cui dedichiamo questo concerto - ha proseguito il sindaco di Milano - costituisce un monito per tutti noi perché, anche e soprattutto per rispetto nei confronti di tante vite spezzate e del dolore dei loro congiunti, torniamo a riconoscere, nei fatti e non solo a parole, la salute come bene comune e più prezioso delle nostre vite”. (segue) (Rem)