Coronavirus: Sala, Milano pronta a partecipare a costruzione nuova normalità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Milano, come sempre, ha già fatto e continuerà a fare la sua parte”, ha detto Sala, assicurando che mentre “qualcuno di spinge anche a mettere in dubbio l'appropriatezza della convivenza urbana per il nostro prossimo futuro”, “c’è un elemento di cui Milano non si priverà, né oggi né mai: la sua volontà di essere un luogo in cui ogni donna e ogni uomo possano essere aiutati a trovare dignità e opportunità”. “Non è un caso, caro Presidente, che la Scala lasci stasera la sua meravigliosa sede per eseguire il requiem nel Duomo di Milano, casa della Chiesa ambrosiana, casa dei milanesi, casa dei valori che fanno di Milano una città pronta a partecipare alla costruzione nella nuova normalità”, ha concluso il primo cittadino. (Rem)