Roma: Zannola (Pd), nessun intervento a scuole vandalizzate al Trullo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A distanza di una settimana dall'incendio causato da ignoti "che si sono introdotti nella scuola dell'infanzia 'La Torta in cielo di Gianni Rodari' al Trullo, che ha reso inagibili due aule su quattro, i lavori di ristrutturazione non sono ancora iniziati". Lo dichiara in una nota il consigliere Capitolino del Partito democratico di Roma Giovanni Zannola. Eppure il giorno stesso la sindaca Raggi, in un post su Facebook, si era affrettata ad annunciare che era 'già programmato un intervento di pulizia straordinaria'. Come sempre una sindaca capace di elaborare numerosi comunicati stampa, ma incapace di offrire alla città le risposte promesse. E l'assessora Mammì che fine ha fatto? Siamo a pochi giorni dalla riapertura delle scuole e non abbiamo contezza di quali e quanti spazi utilizzare. Chiediamo all'amministrazione impegno e concretezza. Basta annunci, comunicati e comparsa TV, la città, i suoi studenti, hanno bisogno di fatto concreti". (Com)