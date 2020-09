Sport: mille tifosi virtuali al Gp d'Italia a Monza, donati quasi 50mila euro in beneficenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono quasi mille le sagome di tifosi virtualmente presenti sulla tribuna centrale dell'Autodromo Nazionale Monza in occasione del weekend di gara del Formula 1 Gran Premio Heineken d'Italia 2020. Tra di loro anche gli avatar dei piloti di Scuderia Ferrari Charles Leclerc e Sebastian Vettel che hanno accettato di prendere parte all'iniziativa "Face For Fan". La generosità di tifosi provenienti da tutto il mondo - fa sapere una nota dell'Autodromo - ha permesso di raccogliere 47.420 euro che verranno interamente devoluti in beneficenza alla Fondazione IRCSS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, all'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e all'associazione Brianza per il Cuore di Monza. Nonostante la gara ospitata dall'Autodromo Nazionale Monza sarà a porte chiuse, "Face For Fan" ha permesso a poco meno di mille fan di sostenere a distanza i loro team preferiti facendo del bene. "Ringrazio Automobile Club d'Italia, Regione Lombardia e Formula 1 per aver creduto e sostenuto il progetto ma il ringraziamento più grande va ai nostri tifosi che da diverse parti del mondo ci hanno dimostrato straordinario affetto", dichiara Giuseppe Redaelli, presidente dell'Autodromo nazionale di Monza. (com)