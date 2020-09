Decreto Semplificazioni: D'Incà, uno dei testi più complessi e ambiziosi messi in cantiere dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federico D'Incà ricorda su Facebook che "il decreto Semplificazioni oggi è passato al Senato con 157 voti e, da ministro per i Rapporti con il Parlamento, non posso che ringraziare tutti i senatori che hanno contribuito con il loro impegno a migliorare il testo. Per tutto il mese di agosto - continua l'esponente dell'esecutivo -, il governo ha lavorato su oltre 1.500 proposte emendative dei senatori, con tutti i ministeri coinvolti, accogliendone 326, di cui 83 delle opposizioni. Un grande banco di prova per uno dei testi più complessi e ambiziosi messi in cantiere dal governo". Secondo D'Incà, "in questa fase, più che mai, abbiamo il dovere di dare risposte concrete al Paese, agevolando i percorsi verso la ripresa economica senza trascurare gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente. Lo avevamo promesso a giugno durante gli Stati Generali e così è stato. Abbiamo lavorato senza sosta, come era giusto che fosse, perché la prova che avevamo davanti era delle più difficili. E per questo la mia soddisfazione è doppia: abbiamo enormi responsabilità - conclude il ministro - e il Parlamento è stato il centro di un confronto importante per migliorare le norme e trovare il giusto equilibrio tra tutte le posizioni. Avanti così". (Rin)