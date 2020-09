Roma: Fd'I, approva nostra mozione che boccia pedonalizzazione Villaggio Olimpico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale chiede di sospendere l'inutile progetto di pedonalizzazione del Villaggio Olimpico voluta dal Municipio II. "E' questa la determinazione dell Assemblea Capitolina a seguito della odierna approvazione della specifica mozione presentata da Lavinia Mennuni e da tutto il gruppo di Fratelli d'Italia in Campidoglio". Lo dichiarano i consiglieri di Fratelli d'Italia in Campidoglio Lavinia Mennuni, Andrea De Priamo, Francesco Figliomeni, e Rachele Mussolini della "lista per Giorgia". "Ci aspettiamo che ora il Municipio II prenda atto della volontà di Roma Capitale che ha espresso un netto parere contrario a tale progetto, anche e sopratutto in considerazione del più generale progetto di valorizzazione sul Villaggio Olimpico posto in essere da Roma Capitale che assorbirà il progetto municipale. Questa bocciatura non può essere ignorata: il Municipio II ora si fermi, ascolti i cittadini, e sospenda un progetto, inutile, costoso e privo di senso".(Com)