Cernobbio: Per i top manager gli investimenti 2020 aumenteranno, ma resta l’incertezza sul futuro

- Il secondo televoto che ha coinvolto la platea di Cernobbio e i top manager collegati con Villa d’Este da tutto il mondo per il Forum Ambrosetti ha rilevato il sentiment sull’outlook economico. Oltre un manager su 2 (54,2 per cento), ritiene che le performance delle loro aziende siano nettamente migliori dei competitor, mentre il 41,7 per cento non riscontra significative differenze. Parlando del fatturato 2020, il 37,5 per cento ritiene che decrescerà fino al 10 per cento rispetto all’anno precedente, mentre i più ottimisti sono un terzo dei votanti: 2 su 10 (20 per cento) pensano che crescerà fino al 10 per cento, mentre uno su 10 (10 per cento) che aumenterà di più del 10 per cento. Rispetto alla media degli investimenti fatti nell’ultimo triennio, la maggioranza relativa (42,9 per cento) ritiene che gli investimenti 2020 aumenteranno fino al 10 per cento, e il 7,1 per cento ritiene che aumenteranno di più del 20 per cento. Coloro che prevedono una decrescita fino al 10 per cento sono il 19,1 per cento dei votanti. A dispetto della crisi derivante del Covid-19, quanta fiducia c’è sulle prospettive economiche future? Gli ottimisti sono il 30 per cento dei votanti, che hanno un indice medio-alto di fiducia. I più pessimisti sono invece il 37,5 per cento della platea di Cernobbio, con un grado di fiducia medio-alto. Un terzo dei votanti, infine, un ripone un grado sufficiente di fiducia nel futuro.(Rem)