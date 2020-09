Venezuela: ministri in uscita per candidarsi alle elezioni, Maduro procede ad ampio rimpasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha disposto un ampio rimpasto nel governo pochi giorni dopo aver annunciato che diversi ministri avrebbero si sarebbero impegnati nella "battaglia elettorale" del 6 dicembre. L'avvicendamento più sensibile è quello al ministero della Comunicazione, sin qui retto da Jorge Rodriguez, da oggi affidato a Freddy Nanez. Il ministero degli Affari penitenziari passa dalle mani di Iris Varela a quelle di Mirelys Contreras. Alla guida del ministero per lo Sviluppo minerario ed ecologico, lasciato da Gilberto Pinto, viene designata Magaly Gonzalez, mentre Mervin Maldonado diventa ministro della Gioventù e dello sport in sostituzione di Pedro Infante. Alle Politiche per l'uguaglianza di genere e alla Donna va Carolys Perez, in sostituzione di Asia Villegas; l'Agricoltura urbana sarà affidata a Greicys Barrios, in sostituzione di Gabriela Pena, Noris Herrera rileva Blanca Eckhout alla guida del ministero delle Comuni, mentre Aloha Nunez affida a Yamilet Mirabal de Chirino il dicastero delle Popolazioni indigene. (segue) (Brb)