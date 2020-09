Roma: Mattia (Pd) su operaio morto a Rocca di Papa, cordoglio e vicinanza a famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendo con profonda tristezza della morte di un operaio di Lariano nell'isola ecologica di Rocca di Papa, rimasto vittima nell'incidente avvenuto mentre era alla guida di un camion di rifiuti". Cosi, in una nota, Eleonora Mattia, Presidente della IX Commissione Lavoro del Consiglio regionale del Lazio. "Sembrerebbe che l'uomo abbia perso il controllo del mezzo e che per lui non ci sia stato nulla da fare per il violento urto contro il muro. Il dispiacere è enorme quando assistiamo a morti che avvengono sul posto di lavoro. La mia unica speranza è che all'origine del decesso non ci siano cause diverse dal malore e che, all'interno dell'isola ecologica, siano rispettate tutte le misure di sicurezza e di tutela dei lavoratori. Mi unisco al dolore della famiglia dell'operaio, alla quale esprimo sincero cordoglio e vicinanza". (Com)