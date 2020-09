Commercio: Fd'I, M5s bocciano nostra mozione su Ztl a vantaggio di operatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La maggioranza grillina ha bocciato la nostra mozione che chiedeva di aprire nuovamente al transito i varchi della Ztl, riattivati dal primo settembre, per dare un minimo di sollievo al tessuto commerciale del centro storico in grave crisi. Abbiamo anche dato disponibilità per una mediazione con diversificazione degli orari ma non vi è stata alcuna apertura. E' chiaro che i grillini sono contro i commercianti e contro Roma". E' quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Francesco Figliomeni e Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgia'. (Com)