Sicurezza: presentato progetto della nuova caserma della Gdf di Lodi

- È stato presentato questo pomeriggio alla Prefettura di Lodi il progetto di ristrutturazione del compendio demaniale di via Fanfulla 11, denominato “Ex caserma Melegnano”, dove verranno allocati, successivamente ai lavori di ristrutturazione, i reparti del corpo della Guardia di Finanza di Lodi. L’evento aperto al pubblico ha visto la partecipazione di numerosi cittadini lodigiani e si è tenuto alla presenza del ministro della Difesa Lorenza Guerini e del comandante generale della Gdf Giuseppe Zafarana, oltre al prefetto Marcello Cardona e il sindaco di Lodi Sara Casanova. La realizzazione dell’opera - spiega una nota delle fiamme gialle - per la quale sono stati stanziati 8 milioni di euro per il triennio 2022-2024, permetterà sia di riqualificare una struttura di oltre 4400 metri quadrati attraverso mirati interventi di rifunzionalizzazione, sia di recuperare una considerevole parte del centro storico cittadino. (segue) (com)