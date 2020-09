Sicurezza: presentato progetto della nuova caserma della Gdf di Lodi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Possiamo sottolineare il felice incontro tra l’esigenza della Guardia di Finanza di intervenire per disporre di soluzioni logistiche più funzionali in questa provincia e la volontà di trasformare questa esigenza in una opportunità positiva per la città di Lodi”, ha detto nel suo intervento il ministro Guerini. “Di ciò - ha aggiunto - sono personalmente grato, perché rispondendo ad un bisogno specifico del corpo della Guardia di Finanza verrà messo in campo un importante investimento che contribuirà a valorizzare ulteriormente un’area storica della città. A questo va aggiunta la gratitudine e la stima per quanto fatto dalle donne e uomini delle fiamme gialle, a favore anche di questa comunità locale, insieme a tutte le altre istituzioni, nei drammatici frangenti della fase più acuta dell’emergenza sanitaria“. (com)