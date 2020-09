Ambiente: Cattaneo, parte finalmente bonifica area Sin Caffaro di Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione da parte del Ministero dell'ambiente del progetto operativo per la bonifica e la messa in sicurezza permanente dello stabilimento Caffaro di Brescia può prendere il via concretamente il risanamento dell'area". Lo dichiara in una nota l'assessore all'ambiente e clima di Regione Lombardia Raffaele Cattaneo. "Siamo soddisfatti di questo risultato - prosegue - frutto del lavoro tra gli enti locali e il ministero. Regione Lombardia in questi mesi ha lavorato per creare tutte le condizioni che hanno potuto portare a questa firma, che consentirà di procedere speditamente nella bonifica della Caffaro". (com)