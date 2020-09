Cernobbio: da cloud computing in 5 anni 20 miliardi di extra pil e 1,2 miliardi di risparmi per pubblica amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia, il 22,5 per cento delle aziende utilizza già soluzioni di cloud computing, mentre Il 97,1 per cento delle aziende intervistate che utilizza il cloud Computing si è dichiarata soddisfatta. Il Cloud, viene rilevato, è alleato del cambiamento e cresce nella fase di ripartenza, con l'83 per cento del campione che prevede un'estensione del suo utilizzo. È quanto emerge da uno studio realizzato da Microsoft insieme a The European House Ambrosetti sull'impatto del cloud computing sul sistema-paese presentato oggi a Cernobbio nell'ambito dei lavori del primo giorno del Forum Ambrosetti in corso a Villa D'Este. Tra le aree di miglioramento, i costi di migrazione e il nodo competenze. In 5 anni sono stimati 20 miliardi di extra-Pil generato dalle Pmi cloud-based ed è previsto un risparmio fino a 1,2 miliardi per la Pubblica Amministrazione. Gli alti costi di transizione verso il cloud computing risultano il primo ostacolo all'implementazione di questa tecnologia per il 32,1 per cento delle aziende che lo hanno adottato, percentuale che sale al 42,9 per cento se consideriamo le sole pmi. Nello specifico i rispondenti segnalano che spesso, pur non essendo necessario fare un investimento iniziale, i costi derivano dalle spese di consulenza It e di adeguamento, ridisegno e transizione dei processi sul cloud. (segue) (Rem)