Francia: coronavirus, quasi 9mila casi in 24 ore

- Nelle ultime 24 ore in Francia sono stati registrati 8.975 nuovi casi di persone positive al coronavirus, contro i 7.157 del giorno precedente. È quanto emerge dai dati pubblicati dalla Direzione generale della salute (Dgs). Un record per il paese, che ha raggiunto il precedente picco il 31 marzo con 7.578 casi. I ricoveri sono 4.671, contro i 4,643 del giorno prima. Di questi, 473 sono in rianimazione, con nove posti in più in 24 ore. (Frp)