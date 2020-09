Coronavirus: monitoraggio Iss-Salute, aumentano nuovi casi per quinta settimana consecutiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riportato dal rapporto del ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità sul monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica nella settimana fra il 24 ed il 30 agosto "si conferma un aumento nei nuovi casi" di Covid-19 "segnalati in Italia per la quinta settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni, periodo 17/8-30/8, di 23.68 per 100.000 abitanti, in aumento dal periodo 6/7-19/7". La maggior parte dei casi "continua ad essere contratta sul territorio nazionale, risultano importati da stato estero il 15% dei nuovi casi diagnosticati nella settimana di monitoraggio; in particolare si osserva una percentuale non trascurabile di casi importati da altra Regione e provincia, 17,6 per cento nella settimana corrente". (Rin)