Trasporto aereo: Commissione Ue, sì a sostegno italiano ad Alitalia da 199 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esecutivo europeo ha ricordato che l'Italia ha notificato alla Commissione una misura di aiuto per compensare Alitalia dei danni subiti dal primo marzo 2020 al 15 giugno 2020 a seguito delle misure di contenimento e delle restrizioni di viaggio introdotte dall'Italia e da altri paesi di destinazione per limitare la diffusione del coronavirus. Il sostegno assumerà la forma di un contributo diretto di 199,45 milioni di euro, che corrisponde alla stima dei danni direttamente causati alla compagnia aerea in quel periodo. La Commissione ha valutato la misura e ha constatato che la misura italiana compenserà i danni subiti da Alitalia direttamente connessi all'epidemia di coronavirus. Ha inoltre constatato che la misura è proporzionata, in quanto il risarcimento non supera quanto necessario per ovviare ai danni. Su questa base, la Commissione ha concluso che la misura italiana di risarcimento dei danni è conforme alle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato. (Beb)