Scuola: Flc Cgil, migliaia di posti vacanti in Lombardia, si dovranno assegnare 40/50mila supplenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Flc Cgil Lombardia in una nota denuncia che "dopo le operazioni di immissioni in ruolo concluse oggi nella nostra regione, le annunciate 19.499 immissioni in ruolo autorizzate dal ministero si sono rivelate un bluff". "I nuovi insegnanti di ruolo che hanno ottenuto la nomina - spiega il sindacato - sono solo circa 4.000 (il 21 per cento). Nonostante la cosi detta 'call veloce' che consentiva alle persone di altre regioni di spostarsi nelle graduatorie dove rimanevano posti vacanti, ha portato una soluzione. Solo 56 sono le domande pervenute per la Lombardia da tutta Italia". "Una possibile motivazione di ciò - ipotizza la Cgil - è legata alla norma di legge, piovuta dall’alto senza accordo sindacale su tale materia, che vincola per cinque anni i docenti nella provincia e nella scuola assegnata senza dare possibilità di muoversi, anche solo per un anno, alle persone con situazioni famigliari quali presenza di bambini piccoli e in età scolare o presenza di famigliari disabili". Secondo il sindacato "oltre 15.000 posti dovranno essere coperti da supplenze. A questi posti si devono aggiungere quelli creatisi con l’organico di fatto e le deroghe dei posti di sostegno. Calcoliamo in 40/50.000 le supplenze che in Lombardia si dovranno assegnare. Si conferma la criticità di questa Regione sul fronte della precarietà presente nelle nostre scuole. Precarietà che colpisce chi la subisce ma, anche, le bambini/i, le ragazze/i a cui non si garantisce una continuità didattica, con insegnanti che cambiano ogni anno in quanto supplenti. Molto consistente la carenza di docenti di italiano, matematica, fisica, tecnologia". (segue) (com)