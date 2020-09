Scuola: Flc Cgil, migliaia di posti vacanti in Lombardia, si dovranno assegnare 40/50mila supplenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Particolarmente colpiti - prosegue la nota sindacale - sono le alunne e gli alunni diversamente abili a cui saranno assegnati docenti supplenti e non specializzati (almeno 20.000 supplenti). Anche la mancanza di insegnanti specializzati per il sostegno è dovuta ad errate programmazioni nel tempo da parte del Ministero di autorizzazione dei corsi di specializzazione e dei posti assegnati alle università. Tra l’altro con costi molto elevati per chi vuole frequentarli: circa 3.000 euro. Ma anche sul fronte delle altre graduatorie esaurite esiste una motivazione. L’assenza di concorsi regolari non banditi dal ministero ha svuotato nel tempo le graduatorie ma, oltre a ciò, c’è un calo di interesse negli anni degli studenti che scelgono di affrontare un percorso universitario per diventare insegnante. Professione sempre più svilita nel suo ruolo e valore sociale e sottopagata". "L’inizio dell’ anno scolastico, oltre all’incertezza data dell’ emergenza sanitaria e dalle procedure che le scuole devono adottare per la sicurezza e la tutela della salute di studenti e personale scolastico, sarà caratterizzato dai ritardi e confusione che il ministero ha accumulato e dal fatto che il 7 settembre, inizio della scuola dell’infanzia in Lombardia, e il 14 settembre inizio degli altri ordini di scuola non tutti gli insegnanti saranno in classe, causa le migliaia e migliaia di supplenze che si devono ancora assegnare", conclude la Cgil. (com)