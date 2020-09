Roma: Bordoni (Lega), l'associazione Corelli di Ostia senza una sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Ostia non si trova posto per la cultura. E' quanto sostiene in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "Come si potrebbe salvare un'entità culturale come l'associazione Corelli -si legge nella nota- che non ha fatto niente di male se non fare cultura in un territorio difficile come quello del X Municipio? Quale futuro dopo lo sgombero? Va trovata una soluzione per una delle associazioni culturali più importanti di Ostia. Costretta a lasciare i locali dell'Istituto Vivaldi dove per anni ha promosso l'insegnamento della musica l'offerta culturale della storica associazione Corelli è a rischio. Nessuna polemica con la dirigenza dell'istituto, serve lo spazio necessario per la didattica e il distanziamento, ma sconcerta la totale mancanza di alternative nonostante la disponibilità dell'opposizione in Comune. Al maestro Giorgio Angelini, presidente dell'associazione con un passato all'accademia di Santa Cecilia, è stato offerto solo un rimessaggio per custodire gli strumenti musicali fino a dicembre. Questa associazione ha il diritto di continuare l'attività dei suoi corsi. Presso la colonia Vittorio Emanuele ci sarebbe posto ma serve agire in fretta. La logica del tutto gratis dei 5 stelle in ambito dell'iniziativa culturale ha portato confusione e mancanza di riguardo per chi lavora da anni in questo campo con entità culturali di tutto rispetto". (Com)