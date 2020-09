Coronavirus: verbale Cts del 7 febbraio, provvedimenti governo italiano rappresentano argine adeguato per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I provvedimenti messi in atto dal governo italiano, in un rapporto di proficua collaborazione con le Regioni e Province autonome, ed il fondamentale contributo delle professioni sanitarie e della Protezione civile, rappresentano, nelle condizioni attuali, un argine adeguato per il Paese". Lo si legge nel verbale della prima riunione del Comitato tecnico-scientifico, risalente allo scorso 7 febbraio, sull'epidemia da Covid-19. I verbali del Cts, desecretati, sono stati resi disponibili online oggi sul sito del dipartimento della Protezione civile. (Rin)