Usa: Pompeo, voto per corrispondenza costituisce “rischio reale”

- Il voto per corrispondenza costituisce “un rischio reale” per le prossime elezioni negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato oggi il segretario di Stato, Mike Pompeo, in un’intervista a “Fox News” nella quale ha fatto eco alle preoccupazioni già espresse dal presidente Donald Trump. “È un po’ fuori dalle mie competenze di segretario di Stato, ma è una questione di logica. Se gli Stati cambiano le regole e tentano di improvvisare l’invio di schede elettorali agli aventi diritto di cui si conoscono gli indirizzi, c’è un rischio reale. E il popolo americano merita un’elezione nella quale abbia fiducia”, ha spiegato Pompeo. Il dipartimento di Stato ha incoraggiato in passato il voto per corrispondenza per gli statunitensi all’estero e lo stesso Pompeo ha rivelato di aver “probabilmente” votato via posta in passato. Tuttavia, ha aggiunto, l’amministrazione Trump “vuole assicurarsi che le elezioni siano libere e corrette e che ogni scheda venga conteggiata appropriatamente”.(Nys)