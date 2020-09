Coronavirus: verbale Cts del 1 marzo, evitare nei rapporti interpersonali strette di mano e abbracci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato tecnico-scientifico, nel verbale della riunione dello scorso 1 marzo sull'epidemia da Covid-19, esprimeva "la raccomandazione generale che la popolazione, per tutta la durata dell'emergenza" evitasse "nei rapporti interpersonali, strette di mano e abbracci". Il Cts riteneva, inoltre, che fosse "necessario ridistribuire il personale sanitario destinato all'assistenza, prevedendo un percorso formativo 'rapido' per il supporto respiratorio per infermieri e medici da dedicare alle aree di sub intensiva". I verbali, desecretati, sono disponibili da oggi sul sito del dipartimento della Protezione civile.(Rin)