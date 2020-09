Coronavirus: rapporto Iss-Salute, indice Rt nazionale a 1.18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici e riferito al periodo 13-26 agosto 2020, è pari a 1.18. Lo evidenzia il rapporto del ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità sul monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica nella settimana fra il 24 ed il 30 agosto. Questo indica che, al netto dei casi asintomatici identificati attraverso attività di screening/tracciamento dei contatti e dei casi importati da stato estero, categorie non mutuamente esclusive, "vi è stato un aumento del numero di casi sintomatici contratti localmente e diagnosticati nel nostro paese. Bisogna tuttavia interpretare con cautela l’indice di trasmissione nazionale in questo particolare momento dell’epidemia. Infatti Rt calcolato sui casi sintomatici, pur rimanendo l’indicatore più affidabile a livello regionale e confrontabile nel tempo per il monitoraggio della trasmissibilità - si legge nel monitoraggio - potrebbe sottostimare leggermente la reale trasmissione del virus a livello nazionale. Pertanto l’Rt nazionale deve essere sempre interpretato tenendo anche in considerazione il dato di incidenza". (Rin)