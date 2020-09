Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Berlusconi è ricoverato da ieri notte all'ospedale San Raffaele di Milano in una situazione di "tranquilla osservazione", "non è intubato e respira autonomamente". Lo ha fatto sapere in conferenza stampa il primario di terapia intensiva dell'ospedale e medico personale del presidente di Forza Italia, Alberto Zangrillo. (Video: Agenzia Nova)(Rem)