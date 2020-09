Coronavirus: rapporto Iss-Salute, attivi 1.799 focolai, fondamentale rispettare regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.799 focolai di Covid-19 attivi in Italia di cui 649 nuovi, entrambi in aumento per la quinta settimana consecutiva. Nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 1.374 focolai attivi di cui 490 nuovi. Sono alcuni dei dati contenuti nel rapporto del ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità sul monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica nella settimana fra il 24 ed il 30 agosto. Questo dato, si legge nel monitoraggio, "comporta un sempre maggiore impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei contatti che sono riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus". E' dunque "fondamentale rispettare le regole". (Rin)