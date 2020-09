Coronavirus: rapporto Iss-Salute, Italia in fase transizione in progressivo peggioramento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia si trova in una fase epidemiologica di transizione al momento in progressivo peggioramento". Questa una delle conclusioni contenute nel rapporto del ministero della Salute ed Istituto superiore di sanità sul monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica nella settimana fra il 24 ed il 30 agosto. Anche in questa settimana si rileva "una trasmissione diffusa del virus su tutto il territorio nazionale, che provoca focolai anche di dimensioni rilevanti e spesso associati ad attività ricreative che comportano assembramenti e violazioni delle regole di distanziamento fisico sia sul territorio nazionale che all’estero. Si assiste pertanto alla successiva importazione di casi e ad una ulteriore trasmissione locale anche al rientro dopo periodi di vacanza". Alla luce di queste considerazioni "è quindi necessario mantenere elevata la resilienza dei servizi territoriali, continuare a rafforzare la consapevolezza e la compliance della popolazione al rispetto delle misure di controllo, realizzare la ricerca attiva ed accertamento diagnostico di potenziali casi, l’isolamento dei casi, la quarantena dei loro contatti stretti", si legge nelle conclusioni. (Rin)